Самым безопасным продуктом признали водку. Угрозу здоровью нашли в ванильных сырках

Эксперты "Роскачества" назвали по пять лучших и худших продуктов с точки зрения качества и безопасности. Они изучили результаты десятков исследований и выбрали товары, при покупке которых потребители чаще всего сталкиваются с опасностью.

В каждой продуктовой категории специалисты рассчитали процент безопасных товаров от общего числа исследованных образцов. В категории должно быть не менее 17 торговых марок. Результаты проверок затем сопоставили между собой. В итоге водка оказалась безопаснее коньяка. Среди напитков также безопасными признаны пиво светлое и томатный сок.

— Самыми безопасными категориями стали водка и растительное масло. Самыми небезопасными — свиной шашлык, глазированные ванильные сырки и коньяк, — сообщает "Роскачество".

Эксперты пояснили, что 16 проверенных марок коньяка провалили тесты на безопасность. Наиболее распространённое нарушение для данного напитка заключается в том, что он может быть приготовлен из спирта невиноградного происхождения.

В список безопасных также попали нерафинированное подсолнечное масло, сушки, гречка и сметана. Наиболее опасными помимо свиного шашлыка и коньяка признаны глазированные ванильные сырки, сервелат и сухие завтраки.