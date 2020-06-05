В Москве использовали экспериментальную методику лечения коронавируса

Московский НИИ скорой помощи имени Склифосовского стал первым в России медицинским учреждением, где использовали и исследуют теперь экспериментальную методику лечения от коронавирусной инфекции с помощью гипербарической оксигенации (ГБО). Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

— Задача процедуры — попытаться избежать перевода пациента на аппарат искусственной вентиляции лёгких. Сеансы ГБО проводятся в комплексе с другой терапией, — рассказал директор НИИ, член Клинического комитета по борьбе с коронавирусной инфекцией Сергей Петриков.

Как показывают первые результаты новых методик лечения, после сеансов у пациентов наблюдается улучшение общего самочувствия, уменьшается одышка и увеличивается содержание кислорода в крови.

— Кроме того, гипербарический кислород усиливает действие противовирусной и антибактериальной терапии, а также снижает её побочные эффекты. Всё это способствует выздоровлению пациентов, — добавляется в сообщении.