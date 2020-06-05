Половина россиян рассчитывают вернуться к полноценной работе в июле

Полностью восстановить полноценный формат работы уже в июле, как это было до пандемии, рассчитывает половина россиян, трудящихся на удалёнке или находящихся в вынужденном отпуске. Такие данные опроса общественного мнения приводят социологи ИНСАП РАНХиГС.

— Половина тех, кто весной 2020 года столкнулся с изменениями в характере своей занятости (перешли на удалённую работу или сокращённое рабочее время, оплачиваемый или неоплачиваемый отпуск), считают, что в следующем месяце они вернутся к прежней форме занятости, — приводит выдержки из результата исследования ТАСС.

Согласно данным опроса, пандемия затронула около 60% трудящихся в вопросе организации труда. Из 908 опрошенных респондентов 222 человека перешли на удалёнку, 85 — на сокращённое рабочее время, 47 ушли в оплачиваемый отпуск, 33 находятся в неоплачиваемом отпуске, а 81 человек потерял работу.

— Основным способом минимизации издержек на рабочую силу стало снижение заработных плат, которое коснулось каждого третьего работника. При этом основное снижение трудовых доходов наблюдалось у работающих не по найму, то есть у индивидуальных предпринимателей и самозанятых, — отмечается в исследовании.

Уточняется, что исследование проводилось методами телефонного интервью с 22 по 24 мая и онлайн-опроса с 22 по 25 мая. В первом случае было опрошено 1837 человек, во втором участие в исследовании приняло 4,3 тысячи человек.