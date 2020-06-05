Приковал к батарее. В Иркутске задержан подозреваемый в пытках и хищении масок на 31 млн рублей

В Иркутске задержан 49-летний мужчина, который похитил знакомого, занимающегося бизнесом по поставкам медицинских средств, в частности, защитных масок. Как сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону, злоумышленник приковал бизнесмена наручниками к батарее, избивал и под угрозой расправы заставил его изменить маршрут поставки медицинских масок.

– По версии следствия, обвиняемый, зная, что его знакомый отправил большую партию медицинских защитных масок в Ивановскую область, привязал бизнесмена к батарее в его квартире в Иркутске, избивал и угрожал ему ножом до тех пор, пока тот не выполнил условия обвиняемого. Требования заключались в изменении адреса поставки груза с медицинскими масками на сумму более 31 млн рублей, – говорится в сообщении.

Когда товар прибыл в названное похитителем место, его сообщники забрали груз и отправили в Москву для перепродажи. После этого он отпустил предпринимателя и тот сразу же обратился в правоохранительные органы. Подозреваемый был задержан по горячим следам, часть похищенных масок была найдена в ходе обысков на столичной оптовой базе, но больше половины груза сообщники задержанного успели продать.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статьям "Незаконное лишение человека свободы, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия" и "Разбой, совершенный с применением насилия, в особо крупном размере".