За сутки ещё у 8726 человек в России выявили коронавирус

Данные: оперативный штаб

В России за минувшие сутки коронавирус выявили ещё у 8726 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по контролю за эпидемиологической ситуацией. Таким образом, общее число выявленных случаев коронавирусной инфекции составило 449 834 человека.

— За последние сутки в России выявлено 8726 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах, из них 3235 случаев (37,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, — говорится в сообщении штаба.

Наибольшее число новых выявленных случаев — в столице. Также в пятёрку регионов-лидеров вошли Московская область, Санкт-Петербург, Нижегородская и Свердловская области.

За сутки зафиксировано 144 летальных случая (5528 — в общем), 8057 человек выздоровели (212 680 человек — с начала пандемии).