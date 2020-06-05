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Сборную России по хоккею возглавил главный тренер молодёжки

Под руководством Брагина команда побеждала на чемпионате мира, четырежды становилась второй.

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Валерий Брагин. Фото © Wikipedia

Главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. Брагин сменил Алексея Кудашова, который работал с командой с июля 2019 года.

Брагину 64 года. В 2010–2012 годах и с 2014 года он возглавлял молодёжную национальную команду. За это время она выиграла чемпионат мира, четырежды становилась второй и два раза завоевала бронзовые награды.

Накануне исполнилось 90 лет со дня рождения выдающегося тренера в истории отечественного хоккея Виктора Тихонова. В день рождения мэтра Лайф вспомнил интересные цитаты великого наставника.

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