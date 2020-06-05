Сборную России по хоккею возглавил главный тренер молодёжки

Главным тренером сборной России по хоккею стал Валерий Брагин. Об этом сообщила пресс-служба Федерации хоккея России. Брагин сменил Алексея Кудашова, который работал с командой с июля 2019 года.

Брагину 64 года. В 2010–2012 годах и с 2014 года он возглавлял молодёжную национальную команду. За это время она выиграла чемпионат мира, четырежды становилась второй и два раза завоевала бронзовые награды.