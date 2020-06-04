Человек, для которого хоккей был всем. Легендарному Тихонову — 90 лет!

Богатый ли я человек? Ну что вы… Деньги для меня никогда много не значили. Вы не представляете, какие контракты мне предлагали в 80-е! Американцы клали на стол лист: "Ставьте любую цифру…" Канадский "Квебек" начинал разговор с трёх миллионов. Я отвечал, что никуда из Советского Союза не уеду. У меня мама перед глазами вставала и отец, который с фронта не вернулся. Думал: если буду получать десять миллионов, не буду же в десять раз лучше кушать?

Виктор Тихонов Тренер