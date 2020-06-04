Человек, для которого хоккей был всем. Легендарному Тихонову — 90 лет!

Триумфатор трёх олимпиад и восьми чемпионатов мира Виктор Тихонов прошёл интереснейший жизненный путь, оставив яркий след и некий ориентир для будущих хоккейных поколений. В день рождения мэтра Лайф вспоминает интересные цитаты великого наставника.
Справка Лайфа
Виктор Васильевич Тихонов. Родился 4 июня 1930 года. Советский хоккеист и хоккейный тренер. Наибольший успех и признание в хоккейном мире получил благодаря работе главным тренером в сборной СССР и московском ЦСКА. Находясь у руля сборной страны, Тихонов трижды приводил национальную команду к победам на Олимпийских играх (1984,1988, 1992), восемь раз становился с ней чемпионом мира (1978, 1979, 1981, 1982, 1983,1986,1989, 1990), а его ЦСКА 12 раз выигрывал первенство СССР.
Я всегда говорил: работа игрока и работа тренера — совершенно разные вещи. Когда даже выдающийся спортсмен переходит на тренерскую стезю, он должен стать в строй рядовым. И учиться, учиться новой профессии. Потому что в спорте, что бы сейчас ни говорили, главная фигура — это тренер
Виктор Тихонов
Тренер
Обо мне говорят, что по натуре я максималист. Что на полпути не останавливаюсь и "половинками" не довольствуюсь. Что максималист не только в требованиях, в задачах, но и в отношении к делу. Пожалуй, это верно
Виктор Тихонов
Тренер
С приходом иностранных тренеров у российских изменилась психология — они стали бояться экспериментировать и выстраивать долгосрочные системы подготовки игроков, отвечают только за один год, не подготавливая хоккеистов на перспективу
Виктор Тихонов
Тренер
Я принципиально против того, чтобы сбавлять обороты при крупном счёте. Зритель ведь приходит не на один период, а на 60 минут хоккея. У него на билете нет пометки, что при перевесе в четыре шайбы побеждающая команда перестаёт играть в полную силу
Виктор Тихонов
Тренер
Богатый ли я человек? Ну что вы… Деньги для меня никогда много не значили. Вы не представляете, какие контракты мне предлагали в 80-е! Американцы клали на стол лист: "Ставьте любую цифру…" Канадский "Квебек" начинал разговор с трёх миллионов. Я отвечал, что никуда из Советского Союза не уеду. У меня мама перед глазами вставала и отец, который с фронта не вернулся. Думал: если буду получать десять миллионов, не буду же в десять раз лучше кушать?
Виктор Тихонов
Тренер
Мы потребовали от наших нападающих иного: стоять и биться на пятачке. Выбросили, вытолкнули тебя оттуда — вернись, хоть ползком, но вернись… вернись и снова бейся
Виктор Тихонов
Тренер
Сколько раз могу отжаться в 80 лет? Сорок — запросто! Во Дворце спорта ЦСКА хожу в тренажёрный зал, занимаюсь со штангой. С командой бегал кроссы до 65. Причём сам вёл бег. По 10–12 километров накручивали. Бег — самое полезное упражнение
Виктор Тихонов
Тренер
Хоккей для меня всё! Жизнь во всём многообразии её проявлений. Работа и отдых. Хобби, развлечение и серьёзные поводы для размышлений
Виктор Тихонов
Тренер