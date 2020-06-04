Жертва врачебной ошибки и обстоятельств. Как живёт боксёр Маго после жуткой травмы

Несколько лет назад имя боксёра Магомеда Абдусаламова ассоциировалось только с победой и мощью. Дагестанский боксёр-супертяжеловес не знал поражений. Все его 18 побед были одержаны нокаутом. СМИ активно обсуждали его возможный бой с Владимиром Кличко, но впереди был поединок с кубинцем Майком Пересом. Об этом противостоянии много говорили, ведь оба спортсмена славились досрочными победами. И мало кто мог подумать, что Магомед не только впервые в карьере проиграет, но и получит тяжёлую черепно-мозговую травму, которая навсегда изменит его жизнь…

Боксёрский поединок с Майком Пересом, который состоялся 2 ноября 2013 года в Нью-Йорке, продлился непривычно долго для Магомеда — все десять раундов. Россиянин не был похож на себя в этой битве. Соперник уверенно и точно наносил удары, не оставляя шансов Абдусаламову. Уже в первом раунде дагестанскому боксёру сломали челюсть, но судья не остановил бой, а Маго не намерен был сдаваться даже из-за такой серьёзной травмы. Магомед продержался до финального гонга, после которого судьи единогласно отдали победу кубинцу (92:97, 94:95, 92:97).

Российский боксёр Сергей Ковалёв, который присутствовал на этом бое, так высказался о проигрыше своего соотечественника:

— Мне показалось, что у него в принципе самочувствие было не очень хорошее. То ли психологически не настроился, то ли перегорел. Было видно, что какой-то вяленький вышел. Я смотрел его тренировки раньше, была совсем другая картина, он очень подвижно там работал, — отмечал Ковалёв.

Сам же Магмоед сразу после боя прокомментировал первое для себя поражение в карьере.

В первом раунде я нанёс удар левой в голову Переса и повредил руку. До самого конца поединка я не мог толком сжать руку в кулак и действовать ею так, как хотелось. Мне остаётся только признать поражение. Мой соперник — настоящий чемпион Магомед Абдусаламов

Магомед самостоятельно ушёл в раздевалку, состояние его было в норме. Но спустя несколько часов боксёр пожаловался на головокружение и головную боль. Однако его не сразу увезли в больницу на обследование. Его отправили на сдачу допинг-теста, а затем на неврологический тест. Когда Маго стало заметно хуже, организаторы не предоставили машину скорой помощи, а посоветовали взять такси и поехать самому в клинику. Он так и сделал, но по дороге Абдусаламов несколько раз терял сознание.

По прибытии в клинику пришлось прождать больше получаса, пока ему оказали помощь. Но было слишком поздно... В правом полушарии головного мозга был обнаружен тромб, начали делать операцию, но случился инсульт. Пришлось оперативно ввести боксёра в состояние искусственной комы. Впоследствии ему сделали ещё две операции, в результате которых удалили часть черепа.

22 ноября спортсмен вышел из комы, но спустя всего несколько часов его опять ввели в искусственую кому. Уже 6 декабря Магомед пришёл в себя, и его перевели из реанимации в обычную палату. Но жизнь Абдусаламова кардинально изменилась. Из мощного боксёра и пышущего здоровьем тяжеловеса он превратился в прямом смысле в "овощ".

Тогда эта история взорвала все медиа и социальные сети. Она не оставила никого равнодушным. Даже Майка Переса, который и нанёс травмы Абдусаламову.

— Этот бой изменил мою жизнь. Я пытался скрыть это, но признаю сейчас. Я скрывал это долгие годы. Меня много ругали в социальных сетях, я прятался. Я начал пить, делать глупые вещи и толком не тренировался. Это было тяжело, — признавался Майк.

Первое время Абдусаламов ел только жидкую пищу через трубочку. Ему требовались специальный уход и большие денежные средства. Во многом лишь благодаря усилиям его жены Баканай, которая не сдавалась и не сдаётся, удалось добиться значительных улучшений.

— Он толком не говорит, но я его понимаю. Он говорит тихо, но пытается это делать, хоть и не всё понятно. Я у него как переводчик. Вообще для него большое лекарство — наша младшая дочь. Она пытается быть рядом с ним, обнимать. Он улыбается, когда видит её, — рассказала в интервью жена Абдусаламова Баканай. — Пока у нас работает левая сторона, а правая — нет. Я постепенно начинаю давать ему обычную еду, хотя обычно он ест всё из блендера. Но он выглядит намного лучше и свежее, хорошо набрал вес. Маго старается рисовать, пишет наши имена. В общем, прогресс у нас есть.

Можно ли было избежать таких тяжёлых последствий? Да, если бы судья остановил бой из-за травмы или Магомеду оказали вовремя медицинскую помощь… В связи с этим семья Абдусаламова подала в суд сразу на несколько инстанций, включая компанию братьев Кличко К2 Promotions. Лишь в 2017 году была достигнута договорённость о выплате семье спортсмена $22 млн от властей штата Нью-Йорк за врачебную ошибку. И эта выплата стала крупнейшей в истории США.

Как сейчас живёт Магомед?

Магомед вместе с женой и тремя дочерьми проживает в Коннектикуте, США. Он продолжает восстановление от роковой травмы. Уже даже пытается встать на ноги, пусть и не без посторонней помощи.

Магомед даже боксирует в перчатках.

А 23 Февраля смог сам поздравить всех с праздником. Говорить ему всё так же трудно, но прогресс виден.

Недавно его супруга сообщила, что они в ближайшее время планируют посетить Россию.

— Мы хотим поехать на родину. Уже подали документы и ждём. Жить мы будем, скорее всего, здесь, в США. Хотим приехать, поскольку давно не были. Магомед вообще семь лет не был в России, — сообщила недавно в интервью его жена Баканай.