В России появится винтовка с дальностью стрельбы до семи километров

В России идёт разработка снайперской винтовки, дальность стрельбы которой может достигнуть семи километров. Над оружием работает компания Lobaev Arms, являющаяся разработчиком самой дальнобойной на сегодняшний день винтовки "Сумрак", способной при рекордной стрельбе поражать цели на расстоянии до 4,2 километра.

— Сейчас мы работаем над винтовкой и патроном с дальностью рекордной стрельбы шесть-семь километров и уверенной стрельбы три километра. Предварительное название проекта — DXL-5, к этому семейству относятся такие наши изделия, как DXL-4 "Севастополь" и DXL-3 "Возмездие". Винтовок с такой дальностью на мировом рынке снайперского оружия ещё не было, — рассказал основатель компании Владислав Лобаев в беседе с РИА "Новости".

Не раскрывая подробностей, Лобаев добавил, что основным нововведением станет патрон. Планируется, что он будет значительно отличаться размером и начальной скоростью, что сделает его абсолютно новым продуктом на рынке, а также позволит вести стрельбу на рекордных расстояниях. Предположительно, винтовка DXL-5 должна выйти к концу следующего года, однако сроки могут сдвинуться из-за ситуации с коронавирусом.