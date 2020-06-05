Собрать 20 тысяч тонн по крупицам. Лайф публикует видео из Норильска, где ликвидируют последствия разлива топлива

Экскаваторы, насосы и самосвалы работают на территории ТЭЦ-3 в Норильске, где в результате разлива около 20 тысяч тонн топлива произошло масштабное загрязнение почвы и водных ресурсов. Лайф публикует видео с места ЧП.
На кадрах видны гигантские резервуары с топливом. Из одного из них произошёл прорыв горючих веществ.
Отметим, ранее глава МЧС России Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс совершили облёт пострадавших территорий и осмотрели место ЧП с воздуха.
Напомним, несколько дней назад на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по факту ЧП и отчитал ответственных лиц за то, что масштабы инцидента были раскрыты не сразу после происшествия. После этого в Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня. По факту случившегося заведено уже четыре уголовных дела.