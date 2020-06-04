Экологическая катастрофа в Норильске могла произойти из-за хищений при ремонте цистерн с топливом

История с разливом нефтепродуктов на севере Красноярского края за несколько дней наделала много шума. Президент публично отчитал чиновников, а силовики возбудили несколько уголовных дел и задержали первого подозреваемого. Им стал начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 АО "НТЭК" Вячеслав Старостин.

Дизель в реку

Всё началось в полдень 29 мая, когда водитель Андрей Афиногенов из Норильска позвонил в полицию и сказал, что его служебная машина "Ниссан-Альмера" загорелась при соприкосновении с лужей. Это произошло на территории теплоэлектростанции ТЭЦ-3, принадлежащей дочерней компании "Норникеля".

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Звонок в дежурную часть поступил около полудня. На место происшествия прибыли полицейские и спасатели МЧС, пожар быстро удалось потушить. Вскоре стало понятно, что произошла утечка топлива. Часть отходов попала в местный ручей и реку Амбарную, её длина — 15 километров, на протяжении которых она — источник воды для местных жителей. Глава Росприроднадзора поначалу сообщила у себя в инстаграме, что виновник ЧП — водитель автомобиля, который врезался в цистерну с топливом. Вскоре выяснилось, что совсем это не так. Цистерна лопнула сама. Осмотрев место происшествия, силовики сделали вывод, что бетонная площадка, на которой была установлена ёмкость с топливом, просела, это повредило огромную ёмкость, в которой хранилось дизельное топливо. И масштабы ЧП оказались куда страшнее.

Криминальный след

По данным источника Лайфа в правоохранительных органах, ЧП может быть связано с хищениями при ремонте цистерн, в которых хранилось топливо. Силовики обнаружили, что руководители НТЭК могли присвоить часть денег, предназначенных для выполнения ремонтных работ и обслуживания резервуаров с топливом.

Здание Управления Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК). Фото © НТЭК

Действительно, за последние два года НТЭК, которой принадлежит повреждённая цистерна, потратила десятки миллионов рублей на ремонт этой и других цистерн, в которых хранилось топливо. Это множество закупок, пока что силовиков заинтересовал только один контракт — на 7 млн рублей.

По другой версии, ЧП произошло из-за движения грунта. Такой картины событий придерживаются в компании "Норникель", которой принадлежит повреждённая ТЭЦ-3. На предприятии пояснили, что причиной произошедшего стало потепление в условиях вечной мерзлоты, это привело в движение опоры под топливными цистернами.

Чиновники потеряли дни в календаре

К ликвидации последствий ЧП специалисты "Норникеля" вместе со спасателями и полицейскими приступили в тот же день, через несколько часов после аварии, говорит источник Лайфа. На место происшествия стянули десятки единиц техники и около 70 человек.

Спасатели Морской спасательной службы во время ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3. Фото © ТАСС / Пресс-служба Морспасслужбы

В первые же часы после аварии о ЧП уже знали все высокопоставленные силовики Норильска, информацию оперативно передали и в УМВД РФ по Красноярскому краю, уверяет собеседник. Но после этого происходит нечто необъяснимое. Спасательные и проверяющие службы будто на несколько дней просто забывают о случившемся, а вспоминают, когда скандал доходит до президента России.

© ГМК "Норильский никель"

За несколько дней дизельное топливо, вылившееся из цистерны ТЭЦ, растеклось на 180 тысяч квадратных метров, то есть на 18 гектаров. Экологи стали говорить о том, что нефтепродукты могли попасть в Карское море (Ледовитый океан). Хотя ЧП произошло 29 мая, о реальных масштабах произошедшего стало известно только спустя пять дней — 3 июня. Президента России Владимира Путина возмутило, что российские власти узнали о ситуации в Норильске, где произошёл масштабный разлив дизельного топлива, только через несколько дней — из соцсетей. Руководители МЧС и Росприроднадзора Евгений Зиничев и Светлана Родионова, отчитываясь перед Путиным, явно продемонстрировали незнание ситуации или намеренную попытку скрыть информацию.

Зиничев заявил, что МЧС России сообщили о чрезвычайной ситуации только через два дня после аварии, хотя спасатели этой структуры, согласно данным правоохранительных органов, появились на месте ЧП в самые первые часы после аварии. Трудно представить, что руководители ГУ МЧС по по Красноярскому краю несколько дней держали высшее руководство в полном неведении.

Глава МЧС РФ Зиничев и губернатор Красноярского края Усс прибыли в Норильск, где произошёл разлив ГСМ. Фото © ТАСС / МЧС России

Из слов главы МЧС следовало, что руководство Норильско-Таймырской энергетической компании, дочерней компании "Норникеля", которой принадлежит повреждённая ТЭЦ, два дня замалчивали чрезвычайную ситуацию федерального уровня. О замалчивании масштабов ситуации также заявил губернатор Красноярского края Александр Усс.

Глава Росприроднадзора Светлана Родионова. Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Ещё интереснее обстоят дела с ответом главы Росприроднадзора Светланы Радионовой, которая заявила, что уже 29 мая её подчинённые осмотрели место происшествия, а через пять дней — 3 июня — выехали на место ЧП. Что это значит, понять трудно. Но важен один момент — в первый же день после аварии Родионова опубликовала информацию о ЧП у себя в инстаграме. То есть в федеральном надзорном ведомстве с самого начала знали о произошедшем. И дальше следует два варианта: либо природоохранные чиновники недооценили масштаб происходящего, либо не сообщили о произошедшем другим государственным службам.

Спасти Карское море