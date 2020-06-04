"Озеро уже мёртвое". В РАН рассказали о последствиях экологической катастрофы в Норильске

Как пояснили в Институте водных и экологических проблем, местные водоёмы уже много лет "под прессингом" расположенных поблизости предприятий.

Масштабный разлив нефтепродуктов в Норильске мало что изменит в водной экосистеме региона просто потому, что она давно уже нарушена, заявил заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН Владимир Кириллов. Напомним, 29 мая 2020 года в реку Амбарную вылилось 20 тысяч тонн дизельного топлива.

Несмотря на то что нефтепродукты — это природные соединения, но произошёл концентрированный выброс большого количества этих нефтепродуктов. Конечно, это экологическая катастрофа. Невозможно природе сразу справиться с таким объёмом Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН

Известно, что топливо вылилось с территории ТЭЦ-3. Она принадлежит Норильско-Таймырской топливно-энергетической компании (АО "НТЭК"), которая входит в структуру компании "Норникель". Отметим, что "Норникелю" принадлежат также Надеждинский металлургический завод и Медный завод, расположенные неподалёку.

Люди не справились со своими обязанностями. Где-то недосмотрели, где-то сэкономили. Безответственность прослеживается. Там, конечно, виноват не только начальник цеха, там, если разобраться, неправильная экологическая политика предприятия. И это не единственное их нарушение. Серу они не могут никак изолировать, выброс идёт до Канады. Они сами привлекли внимание к своему предприятию Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН

По словам учёного, он вместе со своими коллегами много лет исследует водоёмы Таймыра и наблюдает за последствиями деятельности местных предприятий.

Мы столкнулись с тем, что закрыта информация, они не хотят делиться. У них есть ведомственный мониторинг, они отчитываются, что всё у них хорошо, а на самом деле то, что произошло, будет поводом, как справедливо сказал наш президент, уделить особое внимание контролю их деятельности Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН

Загрязнённая река Амбарная впадает в озеро Пясино, оно находится примерно в 20 километрах от Норильска, его площадь — более 700 квадратных километров. С другой стороны из него выходит река Пясина, она протянулась на 818 километров и впадает в Карское море. Как подчеркнул Владимир Кириллов, озеро уже давно находится "под прессингом" промышленных предприятий.

Мы несколько лет назад смотрели данные космических снимков, и озеро уже было превращено в сточную канаву, в отстойник этих предприятий. Та самая река Амбарная, там ещё есть несколько небольших рек, — это фактически сточные канавы этого комбината. Эти реки уже загрязнены, фактически выведены из нормальной жизни. И само озеро Пясино уже мёртвое, это озеро, в котором хранится шлам от этого предприятия — "Норильского никеля", поэтому для них это загрязнение мало что изменит, они и так уже убитые Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН

А вот река Пясина между тем — это одно из мест рыбалки для местных жителей, и наибольший ущерб катастрофа нанесёт именно ей, считает доктор биологических наук.

Самое страшное, что на рыбных запасах Пясины, конечно, это скажется. Биологическая продуктивность реки Пясины на какое-то время пострадает. Нефтепродукты токсичны для живых организмов, а в реках, как известно, живут не только рыбы, но и то, чем они питаются, это бентос и планктон Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН

Впрочем, за планктон биолог не слишком беспокоится: по его словам, это достаточно быстро возобновляемое сообщество живых организмов. Куда серьёзнее ситуация с бентосом — мелкими обитателями речного дна. Нефтепродукты не только стремительно распространяются на поверхности, но и достаточно быстро оседают. Сверху плёнка перекрывает снабжение кислородом из воздуха и солнечный свет, а внизу горючее просачивается в грунт, причём в несколько раз быстрее, чем вода. Надо сказать, что дизельное топливо — номер 1 в списке самых ядовитых нефтепродуктов. Одного литра достаточно, чтобы лишить кислорода 40 тысяч литров воды или сделать безжизненными полтонны почвы.

Конечно, особенно для бентоса, который не передвигается, находится на месте, это будет опасно, на какой-то части реки возможна полная гибель этого бентоса Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН

По прогнозам учёного, в ближайшие два-три года популяции рыб в Пясине серьёзно уменьшатся и быстро восстановить их можно будет только с помощью заводов по рыборазведению, а это потребует соответствующих вложений. Однако опасаться попадания нефтепродуктов в океан не стоит, уверен он.

За счёт того, что происходит всё-таки переработка за счёт живых организмов и химических процессов, до Ледовитого океана не дойдёт. В нашей стране есть все возможности уменьшить все последствия загрязнения реки Пясина и предотвратить попадание в Ледовитый океан, этого не произойдёт Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН

Исследователь напомнил о разработанной тюменскими учёными методике устранения последствий подобных катастроф. Он рассказал, что её успешно испытали в 2010 году во время событий в Мексиканском заливе. Напомним, тогда в 80 километрах от побережья американского штата Луизиана взорвалась нефтяная платформа Deepwater Horizon. Избавиться от остатков нефти, которую не удавалось убрать, помог созданный в Тюмени биофильтр. По сути он состоит из особых бактерий, которые "поедают" нефтяные отходы.

Можно просто бросить культуру нефтеокисляющих бактерий. Я думаю, что сейчас эта методика будет востребована и с учётом надежды и на природные процессы мы спасём, конечно, эту ситуацию. Но надо иметь в виду, что, конечно, Мексиканский залив и озеро Пясино находятся в разных климатических условиях и развитие этих нефтеокисляющих бактерий зависит от температуры. Конечно, на севере все процессы идут медленнее Владимир Кириллов Заведующий лабораторией водной экологии Института водных и экологических проблем Сибирского отделения РАН