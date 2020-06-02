На Земле происходит шестое массовое вымирание, и его скорость возрастает, заявили учёные из Стэнфордского университета. По их данным, 515 видов животных находится сейчас на грани полного исчезновения. Примерно у половины из них популяции насчитывают меньше 250 особей. Биологи опасаются, что эти животные вымрут окончательно уже за ближайшие пару десятков лет.

Отмечается, что за весь XX век на планете не стало 543 видов наземных позвоночных. Исследователи подозревают, что ранее недооценивали масштабы надвигающейся катастрофы. По их мнению, вымирание на самом деле происходит в сотню раз быстрее, чем считалось до сих пор.

Особую тревогу у исследователей вызывает "эффект домино", когда исчезновение какого-то вида нарушает равновесие в природе и приводит к гибели других животных. Они убеждены, что всему виной — деятельность человека, в частности загрязнение атмосферы и уничтожение лесов. По словам биологов, человечество "рубит сук, на котором сидит". Они также упомянули, что нынешняя пандемия CoViD-19 стала результатом воздействия людей на экосистему.

С одной стороны, мы уничтожаем организмы, поедая их и принося на рынки, а с другой стороны, они уничтожают нас, заражая своими вирусами Пол Элрих Профессор Стэнфордского университета

Напомним, в истории Земли до сих пор были известны пять крупнейших массовых вымираний животных. Последнее из них произошло 250 миллионов лет назад, тогда погибло около 90% всех видов животных. Самой вероятной причиной считают интенсивные извержения вулканов.