Богатые тоже платят. Кто должен ликвидировать последствия экологической катастрофы в Норильске

Журналист Игорь Мальцев — о том, на чьи плечи ляжет стабилизация экологии в Норильске и почему в НТЭК допустили аварию.

У нас на флоте (неважно, на военно-морском или на рыболовецком с грузовым) самое громкое и самое наказуемое нарушение — это разлив топлива и нефтепродуктов в акватории. Вот просто кошмар любого кэпа. Потому что: а) за этим следят; б) виновника можно вычислить довольно быстро. Ну и, конечно, позорище и штрафы. Если человек смайнается за борт и его не найдут — и то будет меньше шума.

На суше, я вижу, вы тут разболтались чуток: вон некая доблестная НТЭК разливает 15 000 тонн дизтоплива по всей гидросистеме Норильска и все молчат. Ровно до того момента тянут, пока тщательно скрываемая от начальства инфа об аварии всё-таки доходит до президента. До этого момента не делается ни-че-го.

Ну, результат мы все наблюдали: ВВП был настолько возмущён, что предложил в дальнейшем обо всей лаже в стране узнавать из соцсетей. Губернатор Усс в ответ был настолько неадекватен, что продолжал что-то там бубнить, но так и не смог даже предложить что-то для решения проблемы. "Что доклад-то? И закончил. А что делать-то? Вы же губернатор", — констатировал слегка удивлённый Путин. Но мы-то знаем, что Усс, может быть, и губернатор чего-то там, но точно не Норильска.

Потому что де-факто там правит один человек — Владимир Потанин. Человек, которого никто не избирал. И уж точно господин Усс ничего не может сказать по поводу того, что происходит в вотчине "Норникеля". Поэтому и не было на том самом совещании у него никаких ответов на вопрос президента: "Что делать?". У него даже инструментов для "делать" не существует. Всё в руках Владимира Потанина, который десятилетиями высасывает из этой территории гигантские деньги, вкладывая их куда угодно — можно перечислить, но только не в Норильск.

Эти технически изношенные резервуары для солярки, они кому принадлежат? НТЭК. А НТЭК кому принадлежит? Тут, на этой земле нет ничего, что не принадлежало бы маркизу Карабасу. И тут боятся словечко лишнее вякнуть супротив. Именно поэтому о факте разлива небольшого танкера по этой и без того нефертильной местности все так долго молчали, словно солярки в рот набрали.

Более того, с 29 мая и до сих пор от владельца "Норникеля" Владимира Потанина не последовало ни одного заявления касательно разлива дизельного топлива на ТЭЦ. Всё, включая общение с Владимиром Путиным на экстренном совещании, предоставлено директору НТЭК Сергею Липину. Которого и назначат крайним.

Кстати, а кто должен теперь платить за экологическую катастрофу? Естественно, ближайшая параллель — это утечка нефти в Мексиканском заливе, за которую пришлось платить владельцу лицензии — British Petroleum, а также совладельцам типа Mitsui. Так стоит ли нам ждать того, чтобы все последствия рухнули на госбюджет в лице МЧС и т. д.? Потому что стоит в горле вопрос: "А с какого хрена-то?". Считаешь себя Хозяином Тайги — плати, чай, заработал тут немерено. Не BP, конечно, но и не нищеброд.

И тут полетели победные реляции от купленных телеграм-каналов: "Ситуация в Норильске начинает стабилизироваться после вчерашнего совещания с участием Путина. В настоящий момент "Норникель" совместно с подоспевшими силами МЧС, Росприроднадзора и прочих инстанций делают всё возможное для ликвидации последствий разлива топлива".

Ой, вэй, бояре, ну, чо вы несёте-то? Или даже так: "НТЭК, входящий в группу, отреагировал на ситуацию молниеносно и в первый же день спустя несколько часов после аварии направил на ликвидацию её последствий более 70 человек и 37 единиц техники, а также объявил о режиме ввода ЧС на своей территории. На сегодня в работе по устранению топлива задействовано уже 250 человек и 72 единицы техники от НТЭК и других компаний "Норникеля".

Тут есть два критических момента: "молниеносная реакция" отчего-то опоздала на пару суток и сдвинулась с места только после гигантского, по меркам мегасдержанного Путина, скандала. То есть не было бы Путина — так всё и спустили бы на тормозах. Такое впечатление, что они вообще без тычка ничего не делают — даже с кресла не встают пописать. Так и ходят под себя.