Минкомсвязь запланировала ещё 46 рейсов для вывоза россиян из-за рубежа

Минкомсвязь запланировала на 5–17 июня почти полсотни рейсов для вывоза российских граждан из-за рубежа. Расписание опубликовано в телеграм-канале ведомства, а зарегистрироваться на рейс нужно через сайт "Госуслуги".

Так, сегодня, пятого июня, туристов вернут в Москву из Ларнаки, Парижа, Сан-Паулу, Буэнос-Айреса, Сантьяго, Гаваны, Эр-Рияда и Бейрута. Шестого июня россияне смогут вылететь из Ташкента в Новосибирск и из Бангкока во Владивосток. На седьмое запланированы рейсы Бишкек — Москва, Ош — Новосибирск, Кишинёв — Москва, Ташкент — Санкт-Петербург, Белград — Москва. Восьмого июня туристы из РФ смогут попасть на самолёты из Ташкента в Москву и из Бишкека в Якутск.

Девятого июня состоятся рейсы Тель-Авив — Москва, Тегеран — Москва, Токио — Владивосток, Нью-Йорк — Санкт-Петербург — Москва, 10 июня — из Каира в Москву, из Еревана в Краснодар и Минеральные Воды, а также из Пхукета во Владивосток. 11 июня россиян вернут из Кейптауна и Касабланки в Москву, из Денпасара и Бангкока в Казань и Красноярск, 12 июня — из Парижа в российскую столицу.

13 июня должны состояться перелёты из Гоа и Бангкока в Ростов-на-Дону, а также из Лондона и Оша в Москву. 14 июня туристы смогут сесть на самолёты из Денпасара и Хошимина в Москву, Петербург и Сочи, а также из Бишкека в столицу. 15 июня планируются перелёты из Еревана в Казань и Махачкалу, из Антальи в Казань и Махачкалу, из Дубая в Москву. В расписании на 16 и 17 июня по одному рейсу — Дели — Москва и Бишкек — Казань.