В мае в России резко упала выручка магазинов спиртного

Выручка алкогольных магазинов в России в прошлом месяце упала на 34% по сравнению с маем 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования компании "Эвотор".

— Вопреки расхожему мнению, что россияне стали больше пить на самоизоляции, выручка алкомаркетов уменьшилась на 34%, средний чек тоже упал на 14% — до 366 рублей, — говорят аналитики.

Уменьшился также оборот пивных магазинов. В мае он сократился на 16%, хотя средний чек вырос на 14% и составил 350 рублей. Ситуация с табаком обстоит похоже. В прошлом месяце выручка продавцов табака упала на 27%. При этом средний чек вырос на 10% — до 302 рублей.