В России началось тестирование онлайн-тахографов для грузовиков и автобусов

В 20 крупнейших городских агломерациях России стартовал пилотный проект тестирования онлайн-тахографов, которые в перспективе планируется установить на все новые грузовые автомобили и автобусы. Как об этом сообщает издание "Коммерсант", система позволяет значительно усилить контроль за работой водителей и за соблюдением ими правил дорожного движения, уменьшить нагрузку на инспекторов на дорогах и автоматизировать процесс обработки данных.

Отметим, внесение на рассмотрение правительства законопроекта о внедрении онлайн-тахографии, разработанного специалистами Министерства транспорта России, запланировано на осень текущего года. В случае положительного решения ожидается, что для Москвы и Московской области он вступит в силу через год, а для остальной части России — через два года.

Как подчеркнули в Минтрансе, онлайн-тахографами будут оборудоваться только новые автомобили. Уже установленные тахографы будут использоваться до конца срока службы.