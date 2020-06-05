"Вы что себе позволяете?!" В Магнитогорске полицейские избили дубинкой нарушителя масочного режима

Видео © VK / "Чёрное&Белое" Магнитогорск

В Магнитогорске сотрудники полиции задержали местного жителя, который находился на улице без маски. Полицейским пришлось применить силу — его побили дубинкой.

Масочный режим в Челябинской области введён с 12 мая. При этом защитные средства необходимо носить во всех общественных местах, в том числе в магазинах, где полицейские и заметили нарушителя. Один из них сделал замечание мужчине, однако тот, по словам полицейских, ответил в грубой форме. В Сеть попали кадры уже с момента, когда между сотрудником МВД и мужчиной началась потасовка. Житель города говорит, что у него есть маска и он готов её надеть. Но тут подбегает второй полицейский и достаёт дубинку. Свидетели происходящего скорее оказались на стороне местного жителя.

— Вы что себе позволяете?! — кричит одна из женщин.

— После замечания сотрудников полиции о необходимости использования маски магнитогорец ответил им в грубой форме и отказался пройти для составления административного протокола, а также применил физическую силу в отношении представителя власти, — рассказали Лайфу в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полицейские повалили нарушителя на землю, скрутили и повели в отделение. Теперь помимо штрафа за нарушение масочного режима магнитогорцу грозит арест на 15 суток за неповиновение полиции. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о применении насилия в отношении сотрудника полиции. Также, по данным Лайфа, после инцидента МВД начало внутреннюю проверку отдела.

А в Подмосковье ранее охранники торгового центра за отсутствие маски разбили мужчине голову. В Москве водителю без маски и перчаток не позволили расплатиться за бензин, в результате чего он просто уехал, не заплатив.