В Норильске локализовали масштабный разлив топлива

Место разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске локализовано. Об этом сообщили в МЧС России. На место ЧС 5 июня прибыл министр Евгений Зиничев.

— На данный момент проведена локализация места разлива дизельного топлива, собрано более 200 тонн горюче-смазочных материалов, — отметили в министерстве.

Для расчистки грунта и реки задействовано 100 спасателей. Группу специалистов планируют увеличить до 500 человек. В ведомстве уточнили, что они останутся в Норильске до полной ликвидации чрезвычайной ситуации.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.