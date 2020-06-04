"Геноцид морских экосистем". Эколог оценил последствия разлива топлива в Норильске

Количество топлива, которое попало в воду с ТЭЦ-3 в Норильске, является очень большим, и масляные пятна, образовавшиеся на поверхности воды, могут нести опасность для экосистемы. Об этом Лайфу рассказал общественный эколог-эксперт из партии "Единая Россия", заведующий кафедрой устойчивого развития Московского университета имени С.Ю. Витте Александр Долгушин.

— Вот эта плёночка очень тоненькая, но при попадании в океан перекрывает возможность обмена кислородом воды и воздуха. Первая экологическая опасность заключается в том, что вот это нефтяное пятно, солярное пятно, назовём его так, накроет огромное количество площади поверхности Карского моря, в результате кислород не будет поступать в верхние слои моря, где живёт фито- и зоопланктон, — отметил специалист.

По словам Долгушина, из-за этого жизнь на микроуровне перестанет существовать. По его мнению, весь этот зоопланктон задохнётся от такой плёнки и осядет на дно в виде трупов.

— В результате эта биомасса не попадёт на корм рыбам, дальше китообразные, которые им питаются, тоже недополучат пищи. Получается, произошёл просто геноцид морских экосистем, — подчеркнул он.

Долгушин также добавил, что из-за того, что разлив топлива произошёл в Арктике, где очень хрупкая экосистема, изменения в природе будут перерабатываться в сто раз дольше.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. МЧС России сообщило, что в Красноярском крае введён режим ЧС федерального уровня. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.