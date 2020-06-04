"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL— РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020
Роскосмос опубликовал сделанные со спутника кадры, на которых отчётливо видны последствия разлива 20 тысяч тонн топлива в Норильске.
На снимках можно наблюдать существенную разницу цвета реки между загрязнёнными участками и теми, до которых ещё не добрались нефтепродукты.
Кроме того, на снимках показан аварийный резервуар, из которого и разлилось топливо, а также следы земляных работ.
Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.