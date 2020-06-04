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"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске

На опубликованных снимках можно увидеть существенную разницу между загрязнёнными участками реки и чистыми.

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Роскосмос опубликовал сделанные со спутника кадры, на которых отчётливо видны последствия разлива 20 тысяч тонн топлива в Норильске.

На снимках можно наблюдать существенную разницу цвета реки между загрязнёнными участками и теми, до которых ещё не добрались нефтепродукты.

Кроме того, на снимках показан аварийный резервуар, из которого и разлилось топливо, а также следы земляных работ.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Инцидент случился после того, как в резервуар врезался автомобиль. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

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