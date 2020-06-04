"Роскосмос" показал со спутника последствия разлива топлива в Норильске

Роскосмос выполняет космический мониторинг разлива топлива в Норильске с помощью российской орбитальной группировки#ДЗЗ #ОрбитальныеГруппировки pic.twitter.com/2CIFnynVAL — РОСКОСМОС (@roscosmos) June 4, 2020

Роскосмос опубликовал сделанные со спутника кадры, на которых отчётливо видны последствия разлива 20 тысяч тонн топлива в Норильске.

На снимках можно наблюдать существенную разницу цвета реки между загрязнёнными участками и теми, до которых ещё не добрались нефтепродукты.

Кроме того, на снимках показан аварийный резервуар, из которого и разлилось топливо, а также следы земляных работ.