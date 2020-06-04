Отец убитого спецназом екатеринбуржца рассказал о последних минутах жизни сына: Страшный испуг

Отец 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который погиб при задержании спецназом, рассказал Лайфу, что было с его сыном за несколько минут до того, как силовики открыли огонь.

— У него был страшный испуг. Я через это прошёл, я знаю, что это. Я прошёл Чечню. Он нормальный. Не верьте тому, что говорят. Это сплошная ложь, — поделился мужчина.

По его словам, делом уже занялись следователи, прибывшие в уральскую столицу из Москвы.

Друг семьи убитого мужчины заявил, что не понимает, как могла произойти такая трагедия.

— Я считаю, что это насилие. Как так можно взять и застрелить? Автоматов у него не было, он спокойный был, — подчеркнул он.