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Отец убитого спецназом екатеринбуржца рассказал о последних минутах жизни сына: Страшный испуг

Друг семьи погибшего не понимает, как можно было застрелить безоружного человека.

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Отец 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, который погиб при задержании спецназом, рассказал Лайфу, что было с его сыном за несколько минут до того, как силовики открыли огонь.

У него был страшный испуг. Я через это прошёл, я знаю, что это. Я прошёл Чечню. Он нормальный. Не верьте тому, что говорят. Это сплошная ложь, — поделился мужчина.

По его словам, делом уже занялись следователи, прибывшие в уральскую столицу из Москвы.

Друг семьи убитого мужчины заявил, что не понимает, как могла произойти такая трагедия.

Я считаю, что это насилие. Как так можно взять и застрелить? Автоматов у него не было, он спокойный был, — подчеркнул он.

Напомним, 31 мая во время штурма квартиры в Екатеринбурге был убит парень, который украл четыре рулона обоев. Родители погибшего мужчины, напротив, уверены, что их сын ничего не крал. Сейчас СКР проводит дополнительную проверку по делу. Лайф попытался разобраться в резонансной истории и узнал мнения всех сторон.

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