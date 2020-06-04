В Иванове водитель на тротуаре сбил мужчину и женщину с двумя маленькими детьми — видео

В Иванове автомобилист не справился с управлением и сбил четырёх человек, среди которых двое детей. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на УМВД России по региону.

Инцидент произошёл в четверг, 4 июня, возле Кохомского шоссе. Пьяный водитель "Жигулей" выехал на тротуар, где в этот момент шли семилетняя девочка, мужчина и женщина с коляской, в которой лежал младенец.

— Водитель автомашины ВАЗ-2114 не справился с управлением и при выполнении поворота налево выехал на пешеходную дорожку, — говорится в сообщении регионального УМВД России.

Мужчина отделался лёгкими травмами, и ему была оказана медпомощь на месте аварии, младенец также серьёзно не пострадал. Мать вместе с семилетней девочкой были доставлены в местное отделение городской клинической больницы. Об их состоянии на данный момент ничего неизвестно.