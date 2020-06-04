Лидера движения "За новый социализм" Платошкина арестовали до 2 августа

Басманный районный суд Москвы арестовал лидера общественного движения "За новый социализм" Николая Платошкина до 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Платошкину предъявлены обвинения по статьям "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".