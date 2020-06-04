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Лидера движения "За новый социализм" Платошкина арестовали до 2 августа

Общественнику предъявили обвинение сразу по двум статьям.

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Николай Платошкин (слева). Фото © Пресс-служба Басманного районного суда

Басманный районный суд Москвы арестовал лидера общественного движения "За новый социализм" Николая Платошкина до 2 августа. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Платошкину предъявлены обвинения по статьям "Склонение или иное вовлечение лица к совершению массовых беспорядков" и "Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан".

Напомним, ранее Лайф сообщал, что в отношении лидера движения "За новый социализм" возбуждено уголовное дело. Супруга Николая Платошкина подтвердила СМИ, что в их квартире провели обыск.

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