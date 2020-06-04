В "Норникеле" назвали вероятную причину разлива 20 тонн топлива в Норильске

Потеря прочности грунта могла стать вероятной причиной аварии на ТЭЦ в Норильске, из-за которой произошёл разлив 20 тонн нефтепродуктов. Об этом заявил первый вице-президент компании "Норникель" Сергей Дяченко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, конструкция, в которой хранилось топливо, была исправной и только вышла после ремонта. Кроме того, подчеркнул Дяченко, согласно характеру разрушений на бочке (это мощные свежие трещины и повреждения опор), можно предположить, что "произошло что-то в грунте".

— Возможно, это растепление грунта — потеря прочности, — пояснил он.

При этом Дяченко добавил, что в 2018 году, когда последний раз проводилась проверка промышленной безопасности конструкции, которая существует уже около 35 лет, специалисты не обнаружили никаких отклонений.

— Тогда отклонений ни по платформе, ни по свайному полю, ни по самой конструкции не было определено, — подчеркнул он.

Напомним, несколько дней назад на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Сеть попали кадры последствий аварии, а площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по факту ЧП и отчитал ответственных лиц за то, что масштабы инцидента были раскрыты не сразу после происшествия. После этого в Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня. По факту случившегося заведено уже четыре уголовных дела.