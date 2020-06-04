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В "Норникеле" назвали вероятную причину разлива 20 тонн топлива в Норильске

Конструкция, в которой хранились нефтепродукты, была исправной и недавно проходила экспертизу промышленной безопасности.

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Фото © ТАСС / Денис Кожевников

Потеря прочности грунта могла стать вероятной причиной аварии на ТЭЦ в Норильске, из-за которой произошёл разлив 20 тонн нефтепродуктов. Об этом заявил первый вице-президент компании "Норникель" Сергей Дяченко в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, конструкция, в которой хранилось топливо, была исправной и только вышла после ремонта. Кроме того, подчеркнул Дяченко, согласно характеру разрушений на бочке (это мощные свежие трещины и повреждения опор), можно предположить, что "произошло что-то в грунте".

Возможно, это растепление грунта — потеря прочности, — пояснил он.

При этом Дяченко добавил, что в 2018 году, когда последний раз проводилась проверка промышленной безопасности конструкции, которая существует уже около 35 лет, специалисты не обнаружили никаких отклонений.

Тогда отклонений ни по платформе, ни по свайному полю, ни по самой конструкции не было определено, — подчеркнул он.

Напомним, несколько дней назад на территории ТЭЦ-3 в Норильске разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. В Сеть попали кадры последствий аварии, а площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по факту ЧП и отчитал ответственных лиц за то, что масштабы инцидента были раскрыты не сразу после происшествия. После этого в Красноярском крае был введён режим ЧС федерального уровня. По факту случившегося заведено уже четыре уголовных дела.

Глава МЧС Евгений Зиничев и губернатор Красноярского края Александр Усс осмотрели место ЧП с высоты птичьего полёта. Разлитое топливо предложили собрать в резервуары и очистить от воды. Зиничев также сообщил, что авария могла произойти из-за проседания свай фундамента, что привело к разгерметизации резервуара.

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