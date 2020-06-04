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Специалист рассказал, стоит ли ожидать москвичам летом повторение смога 2010 года

По словам синоптика, на следующей неделе в столице будет жарко и солнечно.

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Фото © Pixabay

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что москвичам не стоит летом опасаться смога, который накрыл российскую столицу в 2010 году. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

Не может быть такого повторения. Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом "очковтирательство". Средняя температура, по долгосрочным прогнозам, будет немного превышать многолетние показатели. Я не вижу экстремальной жары, — отметил синоптик.

По словам Тишковца, в это воскресенье воздух прогреется до 28 градусов, а на следующей неделе жителей Москвы ожидает в основном солнечная и аномально жаркая погода.

Превышение нормы как минимум 10 градусов. Я думаю, это будет до конца следующей недели точно. Как минимум до 20-го числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномальная температура будет ослабевать. Готовимся к мощному возврату лета, — добавил эксперт.

Напомним, смог в 2010 году, который образовался в Москве, был вызван торфяными пожарами и высокой температурой воздуха.

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