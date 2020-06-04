Специалист рассказал, стоит ли ожидать москвичам летом повторение смога 2010 года

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец заявил, что москвичам не стоит летом опасаться смога, который накрыл российскую столицу в 2010 году. Об этом он рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва".

— Не может быть такого повторения. Это была абсолютно некорректная подача информации со стороны отдельных министерств. Раньше это называлось словом "очковтирательство". Средняя температура, по долгосрочным прогнозам, будет немного превышать многолетние показатели. Я не вижу экстремальной жары, — отметил синоптик.

По словам Тишковца, в это воскресенье воздух прогреется до 28 градусов, а на следующей неделе жителей Москвы ожидает в основном солнечная и аномально жаркая погода.

— Превышение нормы как минимум 10 градусов. Я думаю, это будет до конца следующей недели точно. Как минимум до 20-го числа мы будем находиться в аномально знойном воздухе, после чего аномальная температура будет ослабевать. Готовимся к мощному возврату лета, — добавил эксперт.