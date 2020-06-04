Суд арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятке

Хамовнический суд Москвы взял под стражу начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли России Ризвана Гайрбекова, который проходит по уголовному делу о взяточничестве. Об этом РИА "Новости" сообщили в суде.
— Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали представители суда.
По данным суда, ему вменяется два эпизода получения взяток.
Отмечается, что Минпромторг РФ всячески содействует правоохранительным органам по данному делу.