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Суд арестовал чиновника Минпромторга по делу о взятке

Министерство всячески содействует правоохранительным органам.

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Фото © Pixabay

Хамовнический суд Москвы взял под стражу начальника одного из отделов департамента Министерства промышленности и торговли России Ризвана Гайрбекова, который проходит по уголовному делу о взяточничестве. Об этом РИА "Новости" сообщили в суде.

Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали представители суда.

По данным суда, ему вменяется два эпизода получения взяток.

Отмечается, что Минпромторг РФ всячески содействует правоохранительным органам по данному делу.

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