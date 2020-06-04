"Это у тебя море?" Эвелина Блёданс показала последствия ночного потопа в своём доме

Видео © Instagram / bledans

Российская телеведущая Эвелина Блёданс опубликовала в социальных сетях видео потопа на балконе её частного дома. Об этом сообщает портал "Дни.ру".

По словам телезвезды, виной инцидента стал ливень, который прошёл ночью. Блёданс отмечает, что она не сразу заметила маленькое наводнение и это могло бы привести к затоплению первого этажа дома.

На кадрах, которые опубликовала Блёданс, видно, как её сын Семён стоит на балконе по щиколотку в воде. Он радостно ходит по воде босыми ногами. Телеведущая попыталась завести ребёнка обратно в дом, однако Семёну настолько понравилось стоять на затопленном балконе, что заходить внутрь дома он не захотел.

Подписчики Эвелины Блёданс остались в восторге от снятого видео. Особенно они отметили довольного сына звезды.

— Всегда любуюсь вашим мальчишкой, такой светлый, добродушный, всегда с такой любовью к вам, — написала одна из поклонниц.