Отложили рождение детей до лучших времён. В России сократилось число беременных женщин

Несмотря на то что многие специалисты предрекали беби-бум на фоне вынужденных мер безопасности в связи с пандемией коронавируса, статистика говорит об обратном: тесты на беременность стали покупаться меньше, а также женщины стали реже посещать врачей-гинекологов по вопросам зачатия. Об этом сообщает News.ru.

Согласно статистике за первые 20 недель 2020 года в России на 7,7 процента упали продажи тестов на беременность, при этом серьёзное падение было зафиксировано уже на 15-й неделе, которая стала второй карантинной. Спад продолжился на 19-й и 20-й неделе этого года. Объёмы продаж сократились на 15 и 18 процентов соответственно.

Также реже стали покупать тесты на овуляцию. Объёмы их продаж сократились на 3,5 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кроме того, издание отмечает, что с наступлением пандемии женщины стали реже планировать беременность. Это подтверждает медицинская статистика.

По мнению врача-гинеколога Татьяны Шепель, это связано со страхом россиянок перед будущим и неуверенностью в завтрашнем дне. С ней солидарна и директор Ассоциации народонаселения и развития акушер-гинеколог Любовь Ерофеева. По её данным, за последние три месяца в России увеличились продажи контрацептивов.

— Подавляющее большинство разумных женщин решило несколько скорректировать свои планы и отложило беременность до лучших времён, потому что экономическая ситуация не способствует пополнению в семьях. Многие лишились работы или части дохода. Очевидно, что сейчас не лучшее время, — сказала она.