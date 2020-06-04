Шашлыки подождут. В московских парках пока не возобновят работу мест для пикников

Работа мест для пикников в парках Москвы в ближайшее время не будут возобновлена. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

— На наших (природных) территориях тоже пикниковые точки пользуются большим спросом, пока что на них пикники проводиться не будут, — заявил Кульбачевский.