НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Узнавай важные новости первым

Шашлыки подождут. В московских парках пока не возобновят работу мест для пикников

С 1 июня жители столицы могут выходить на прогулки в парки, но при этом строго в масках и перчатках.

20

Фото © ТАСС / Стоян Васев

Работа мест для пикников в парках Москвы в ближайшее время не будут возобновлена. Об этом в эфире телеканала "Москва 24" заявил глава столичного Департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.

На наших (природных) территориях тоже пикниковые точки пользуются большим спросом, пока что на них пикники проводиться не будут, — заявил Кульбачевский.

Напомним, в Москве с 1 июня вновь открылись парки для прогулок и занятий спортом, исключение составило "Зарядье". Правда, находиться в них можно строго в масках и перчатках.

Выбор редакции

Loading...