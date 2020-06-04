Легенда российского джаза Лариса Сазонова скончалась от коронавируса

В Астрахани на 58-м году жизни скончалась известная российская джазовая исполнительница Лариса Сазонова. Об этом сообщает пресс-служба городской филармонии.

— В ночь на 4 июня не стало Л.В. Сазоновой, за жизнь которой самоотверженно боролись медицинские работники и горячо молились все, кто знал её как "леди астраханского джаза", — говорится в сообщении.

Около двух месяцев назад у певицы был выявлен коронавирус, который привёл к осложнению хронических заболеваний. После кратковременного успеха в лечении врачи были вынуждены перевести её в реанимацию и ампутировать ногу, однако состояние артистки стабилизировать не удалось.

Лариса Сазонова стала известна в России не только как автор стихов и исполнитель, но и как преподаватель. Её имя занесено в энциклопедический справочник "Джаз в России", а её ученица в 2009 году заняла второе место на Детском Евровидении. Сама артистка была не раз отмечена наградами всероссийских и международных конкурсов.