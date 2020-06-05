Дочь Пескова оценила действия России в период пандемии

Дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета считает, что Россия достойно справляется с эпидемией коронавируса. Она назвала предпринимаемые властями меры не идеальными, но правильными, эффективными и современными.
— Когда речь заходит о необходимости ежедневной борьбы за жизни тысяч людей, любые экономические факторы отходят на второй план. Приоритет для любого государства — человеческая жизнь, — сказала Пескова в интервью NEWS.ru.
Пескова уверена, что российская система здравоохранения показала своё превосходство. Она сравнила ситуацию в РФ и в США. В Штатах люди зачастую не могут обратиться за медицинской помощью из-за высоких цен на медуслуги.
Ранее сегодня сообщалось, что количество подтверждённых случаев CoViD-19 в России за прошедшие сутки увеличилось на 8726 и составило 449 834. Заболеваемость в РФ продолжает снижаться. Смертность от CoVID-19 — одна из самых низких.
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