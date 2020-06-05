Лайф публикует видео из эпицентра взрыва в жилом доме на юге Москвы

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Лайфу удалось снять изнутри квартиру в жилом доме на юге Москвы, где сегодня произошёл взрыв и пожар. Хлопок привёл жилище в плачевное состояние — чёрные голые стены, вырванные двери и окна, пепел вместо мебели.
Судя по кадрам из эпицентра взрыва, огонь не пощадил в квартире ничего. Пол усыпан золой и обломками, по которым невозможно догадаться, что из себя представляли эти предметы.
Взрыв произошёл на четвёртом этаже девятиэтажного дома по улице Дорожной на юге Москвы. Изначально возможной причиной ЧП назывался хлопок бытового газа. Лайф выяснил другую версию произошедшего. Оказалось, что виновником взрыва может быть один из жильцов квартиры и его опасное хобби.