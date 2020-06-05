Лайф публикует видео из эпицентра взрыва в жилом доме на юге Москвы

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Лайфу удалось снять изнутри квартиру в жилом доме на юге Москвы, где сегодня произошёл взрыв и пожар. Хлопок привёл жилище в плачевное состояние — чёрные голые стены, вырванные двери и окна, пепел вместо мебели.

Судя по кадрам из эпицентра взрыва, огонь не пощадил в квартире ничего. Пол усыпан золой и обломками, по которым невозможно догадаться, что из себя представляли эти предметы.