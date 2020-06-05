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Власти Чехии решили выслать двух российских дипломатов

Напряжённые отношения между странами сохраняются уже на протяжении нескольких месяцев.

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Фото © Facebook / Посольство России в Чехии

Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сегодня сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Это означает, что в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

Два сотрудника Посольства РФ в Чехии объявлены персонами нон грата, — цитирует главу правительства Чешское радио.

Напомним, отношения между Россией и Чехией заметно ухудшились после демонтажа второй стороной памятника советскому маршалу Коневу. В конце апреля в СМИ сообщали о том, что якобы российский дипломат прибыл на территорию диппредставительства РФ в Праге со смертельным ядом, приготовленным для властей района, где ранее был установлен демонтированный монумент. При этом выдворять из страны российского посла из-за слухов о якобы готовящемся покушении премьер Чехии тогда не посчитал нужным.

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