Власти Чехии решили выслать двух российских дипломатов

Чехия объявила двух российских дипломатов персонами нон грата. Об этом сегодня сообщил премьер-министр республики Андрей Бабиш. Это означает, что в ближайшее время они должны будут покинуть страну.

Напомним, отношения между Россией и Чехией заметно ухудшились после демонтажа второй стороной памятника советскому маршалу Коневу. В конце апреля в СМИ сообщали о том, что якобы российский дипломат прибыл на территорию диппредставительства РФ в Праге со смертельным ядом, приготовленным для властей района, где ранее был установлен демонтированный монумент. При этом выдворять из страны российского посла из-за слухов о якобы готовящемся покушении премьер Чехии тогда не посчитал нужным.