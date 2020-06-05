Опасное хобби. Стала известна возможная причина взрыва в квартире на юге Москвы

Лайф узнал возможную причину взрыва в квартире в многоэтажном доме по улице Дорожной на юге Москвы. Дело может быть в пиротехнике.

Проживали там Владимир и его сын Александр с девушкой. В последнее время молодой человек ходил на курсы по пиротехнике и кое-что из необходимых для такого хобби материалов приносил домой.

Сегодня в ту роковую минуту в квартире находились только отец и сын. Владимир увидел, как из спальни Александра идёт дым, и раздался взрыв. Молодой человек погиб.