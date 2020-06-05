Путину доложили, что ущерб от разлива топлива в Норильске может составить миллиарды рублей

Первый этап работ по ликвидации последствий аварии на ТЭЦ-3 в Норильске завершён, разлив топлива полностью локализован установкой бонов. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил с места чрезвычайной ситуации глава МЧС России Евгений Зиничев в пятницу в ходе совещания с представителями экологических организаций. Глава Росприроднадзора Светлана Радионова добавила, что ущерб от разлива может составить миллиарды рублей.

— Было принято решение о тактике ликвидации чрезвычайной ситуации. Предполагается завезти сюда герметичные ёмкости, расставить их по руслу реки для сбора нефтепродуктов и дальнейшего вывоза и утилизации. Сама чрезвычайная ситуация локализована, — доложил глава МЧС Евгений Зиничев.

Также во время совещания Владимир Путин отметил, то считает правильным предложение "Норникеля" оплатить все расходы на возмещение ущерба от разлива нефтепродуктов в Норильске.