Российские учёные нашли в сливочном масле смертельно опасные микробы

Воронежские учёные обнаружили в сливочном масле бактерии, которые могут угрожать здоровью или даже жизни человека. В особенности они могут быть вредны для детей, считают специалисты, результаты исследования которых опубликовал журнал Foods.

Учёные из Воронежского государственного университета и Воронежского государственного университета инженерных технологий взяли 21 образец различных марок сливочного масла и поместили его в специальную питательную среду, которая показала наличие в общей сложности более чем 90 разных бактерий. Среди них оказались и так называемые патогенные бактерии, которые при определённых условиях могут нанести вред организму.

Так, специалисты обнаружили Cronobacter sakazakii, которые могут вызывать у годовалых детей сепсис, менингит или энтероколит. Причём осложнения в этих случаях могут привести даже к летальному исходу. Также исследование показало в масле бактерии вида Bacillus cereus, которые могут стать причиной диареи.