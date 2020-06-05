ВОЗ: Россия достигла плато по коронавирусу

Эпидемия коронавируса в России достигла уровня плато. Об этом на брифинге в пятницу заявила официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

— Россия в настоящий момент показывает плато. Однако в стране, как и во многих других, большое количество случаев. Безусловно, важно соблюдать все меры безопасности, — приводит её слова РИА "Новости".

Эксперты организации отдельно похвалили Россию за объёмы тестирования на CoViD-19. По их данным, это одна из причин, по которой в нашей стране эффективно выявляются даже бессимптомные случаи заражения.

Напомним, глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова отмечала, что ситуацию с коронавирусом в России "можно охарактеризовать как плато", ещё 15 мая. А полномочный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявляла об этом, пусть и нетвёрдо, ещё раньше — 10 мая. В свою очередь, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко вообще призывал не использовать термин "плато" по отношению к развитию инфекции в нашей стране.