"Пенная сиеста". Жители Тюмени случайно чуть не помыли кошку в стиральной машине

Жители Тюмени обратились за помощью в МЧС с просьбой спасти их кошку. На адрес вызова была послана бригада пожарных, но на месте выяснилось, что животное застряло не на дереве, а в стиральной машине. По словам владельцев кошки, они привычно запустили работать стиральную машину. Но лишь после этого заметили, что по ту сторону люка дверцы на них жалобно смотрит домашний питомец.
Тюменцы успели остановить стирку, но вызволить кошку собственными силами не получалась. И в обычное время дверца люка стиральной машины заедала, и для открытия приходилось использовать нож или подобные инструменты. Рисковать настолько питомцем хозяева не решились, а потому вызвали спасателей.
— Вызволить пушистого экстремала смогли только сотрудники МЧС: при помощи подручных средств они достали кошку из барабана стиральной машины. Спасённое животное, состояние которого не вызывало опасения, пожарные передали хозяевам. Благодаря их своевременному сообщению и оперативной работе представителей 15 ПСЧ кошачья пенная сиеста завершилась благополучно, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Тюменской области.
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