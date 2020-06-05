"Не видели и не слышали". В Кремле опровергли слухи о национализации "Норникеля"

В Кремле отреагировали на заявления бывшего совладельца "Норникеля", бизнесмена Михаила Прохорова, что данная компания якобы сможет быть национализирована государством после масштабного ЧП с разливом топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему ничего не известно об этом, таких разговоров никем в руководстве страны не велось.

— Кто говорит о национализации? Нам неизвестно об этом. Здесь мы считаем, что никакой темы для комментариев не существует. Мы такого не видели и не слышали, — заявил Песков.

Ранее стало известно о локализации масштабного разлива топлива на ТЭЦ-3 в Норильске.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Кадры последствий аварии попали в Сеть. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. Президент России Владимир Путин провёл экстренное совещание по ситуации в Норильске, в ходе которого одобрил предложение МЧС России ввести там режим чрезвычайной ситуации.