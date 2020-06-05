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Лайф публикует видео с моментом взрыва в жилом доме на юге Москвы

По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Погиб один человек.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа оказалось видео с моментом взрыва в одной из квартир многоэтажного дома по улице Дорожной в Москве. Камера наблюдения у подъезда запечатлела, как дымящиеся обломки обрушиваются на мусорные контейнеры и припаркованные внизу машины.

Судя по кадрам, взрывной волной выбило окна не только в эпицентре, но и в двух квартирах сверху. Оконные рамы просто разлетелись в щепки, а стены окрасились в чёрный. Из образовавшейся дыры до сих пор валит дым.

Как уже сообщал Лайф, жертвой взрыва стал один человек. Ещё одному понадобилась медицинская помощь. Предварительная версия случившегося — хлопок бытового газа.

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