В результате взрыва и пожара в квартире на юге Москвы погиб человек

Один человек погиб в результате взрыва и пожара в квартире на юге Москвы в многоэтажном доме по улице Дорожной. Об этом сообщили Лайфу источники в экстренных службах столицы.
Также есть информация об одном пострадавшем. По данным МЧС, возгорание там уже локализовано. На месте ЧП работают экстренные службы и медики. По предварительной версии, взорвался бытовой газ.
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