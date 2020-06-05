Роналду стал первым миллиардером среди футболистов

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым футболистом, которому удалось заработать более миллиарда евро за карьеру. Среди представителей всех видов спорта такое достижение покорилось помимо португальца лишь гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру, сообщает Forbes .

650 миллионов евро 35-летний Роналду получил в качестве заработной платы от клубов, за которые он играл: "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус", цвета которого Криштиану защищает сейчас. Остальное — рекламные контракты. За последний год доходы пятикратного обладателя "Золотого мяча" составили 105 миллионов евро.