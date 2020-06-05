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Роналду стал первым миллиардером среди футболистов

Форвард "Ювентуса" вошёл в элитный клуб.

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Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду стал первым футболистом, которому удалось заработать более миллиарда евро за карьеру. Среди представителей всех видов спорта такое достижение покорилось помимо португальца лишь гольфисту Тайгеру Вудсу и боксёру Флойду Мейвезеру, сообщает Forbes.

650 миллионов евро 35-летний Роналду получил в качестве заработной платы от клубов, за которые он играл: "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", "Реал Мадрид" и "Ювентус", цвета которого Криштиану защищает сейчас. Остальное — рекламные контракты. За последний год доходы пятикратного обладателя "Золотого мяча" составили 105 миллионов евро.

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