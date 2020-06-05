Удар головой о лёд и 15 минут в отключке. Жена Ягудина чуть не закончила со спортом из-за жуткого падения

Татьяна Тотьмянина и Алексей Ягудин — это не только одна из самых красивых спортивных пар страны, но и уникальная семья, где и муж и жена являются олимпийскими чемпионами по фигурному катанию, хотя вместе им доводилось выходить на лёд только в различных шоу, а не в официальных соревнованиях. Однако олимпийское золото Татьяне могло и не достаться, ведь за полтора года до победной Олимпиады она получила жуткую травму в одном из самых страшных падений за всю историю фигурного катания.

Это случилось осенью 2004 года. Тогда Тотьмянина уже была трёхкратной чемпионкой Европы, двукратной чемпионкой России и действующей чемпионкой мира. Их пара с Максимом Марининым по праву считалась сильнейшей на планете на тот момент, и, конечно, российские фигуристы были главными фаворитами на этапе Гран-при Skate America, который проходил в Питтсбурге. Всё шло хорошо: Тотьмянина и Маринин уверенно катали свою произвольную программу "Шахерезада", а публика с упоением ловила каждое их движение. Но тут совершенно неожиданно произошло страшное. Максим совершил ошибку во время не самого сложного элемента: это был даже не выброс, а поддержка, но у партнёра поехала нога. Главная опасность заключалась в том, что Татьяна в тот момент находилась в наивысшей точке за время проката и рухнула на лёд головой вниз с высоты 2,5 метра.

17-тысячная арена — в шоке, американские зрители встают со своих мест, чтобы разглядеть, всё ли в порядке с российской фигуристкой. Но Тотьямина подняться не может. Маринин попытался было ей помочь это сделать, но быстро понял, что травма слишком серьёзная. Через несколько секунд организаторы выключают сюиту Римского-Корсакова, тренер Олег Васильев бежит по льду к своей спортсменке уже только под обеспокоенный гул фанатской толпы. Тут же на льду появляются медицинские работники и уносят пострадавшую на носилках под внимательным контролем тренера. На Маринине тем временем нет лица. Позже он признался, что чувство вины побуждало его закончить со спортом. Пришлось даже обращаться к специалисту.

У меня чувство вины вначале просто зашкалило. И я решил на всём поставить крест. Но психолог помогла мне преодолеть страх. Напрягало, что всеобщее внимание теперь приковано к поддержкам: "А сделают они их или Таня опять свалится?!" Вроде программу катаешь — всё хорошо. И вдруг начинает лихорадить, ноги трясутся. На первом выступлении я даже не рискнул выполнить поддержку Максим Маринин Партнёр Татьяны Тотьмяниной

О скорейшем возвращении на лёд Татьяны не было и речи. Врачи говорили, что нужно находиться под их наблюдением и далеко не факт, что фигуристка сможет продолжить карьеру. Фанаты тоже переживали, особенно когда увидели, как выглядит их любимая фигуристка после жуткого падения.

Тотьмянина после падения. Фото © AP / TASS / KEITH SRAKOCIC

А вот сама спортсменка, как только пришла в себя, тут же рвалась обратно на лёд. После падения она потеряла сознание и примерно минут пятнадцать не приходила в себя. И в этой отключке был даже небольшой положительный момент: Татьяна забыла момент падения, а потому у неё не было чувства страха, которое преследовало её партнёра.

Мне было легче вернуться на лёд, потому что я ничего не помню. Ну упала, больно. Сознание включилось утром, когда увидела себя в зеркале, — всё лицо в синяках

Зная о целеустремлённости своей подопечной и желая уберечь её от необдуманных поступков, тренер Олег Васильев даже сдал машину Татьяны в ремонт и попросил не торопиться: чтобы она подольше побыла в больнице. Однако уже через две недели Тотьмянина, выписанная из больницы с сотрясением мозга, вернулась к тренировкам, через три — они с Марининым уже пробовали исполнять поддержки. А через два с половиной месяца сильнейшая пара страны выиграла своё третье золото на чемпионате России, отобравшись на главные старты. На чемпионатах Европы и мира им тоже не было равных: с обоих турниров фигуристы привезли золотые медали. В следующем сезоне, олимпийском, они снова победили везде, где участвовали, включая главный старт в карьере любого спортсмена — Игры в Турине стали триумфальной лебединой песней пары Тотьмянина — Маринин. Сюжет фильма "Лёд", который так яростно критиковала Татьяна Тарасова, уже не кажется таким уж нереалистичным, не правда ли?

Фото © AP / TASS / KEITH SRAKOCIC

Татьяна за свою спортивную карьеру получала много травм, и сотрясение мозга тоже было не раз. Но спустя годы её супруг Алексей Ягудин вспоминал именно питтсбургское падение как самое жуткое.

То падение в 2004-м было самое страшное падение, которое я видел в жизни и в фигурном катании Алексей Ягудин Муж Татьяны Тотьмяниной, олимпийский чемпион