В Родительскую субботу московские кладбища останутся закрытыми

Московские кладбища, которые закрыты для посещения с середины апреля, не откроются в Троицкую вселенскую родительскую субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал". По православному календарю в России этот день отмечается 6 июня.
— В связи с распоряжением Правительства Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения, — говорится в сообщении.
При этом в ГБУ "Ритуал" предложили москвичам дистанционные услуги, среди которых есть уборка места захоронения, возложение цветов, облагораживание участка. Кроме того, компания предлагает услуги по круглогодичному уходу за местом захоронения.
Накануне мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время в Москве не будут открываться спортзалы и фитнес-центры. На сегодняшний день от коронавируса в городе вылечилось более 97 тысяч человек.