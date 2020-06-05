В Родительскую субботу московские кладбища останутся закрытыми

Московские кладбища, которые закрыты для посещения с середины апреля, не откроются в Троицкую вселенскую родительскую субботу, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГБУ "Ритуал". По православному календарю в России этот день отмечается 6 июня.

— В связи с распоряжением Правительства Москвы в рамках мер, принятых для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, кладбища останутся закрытыми для посещения, — говорится в сообщении.

При этом в ГБУ "Ритуал" предложили москвичам дистанционные услуги, среди которых есть уборка места захоронения, возложение цветов, облагораживание участка. Кроме того, компания предлагает услуги по круглогодичному уходу за местом захоронения.