Названы самые популярные в России автомобили по итогам мая

Продажи автомобилей в России резко просели на фоне пандемии коронавируса и введённых из-за неё ограничительных мер. Однако предпочтения россиян в отношении машин остались неизменными. Согласно отчёту Ассоциации европейского бизнеса, лидерство продолжает удерживать отечественная Lada Granta.

В мае россияне купили 5726 таких автомобилей. Это на 48% меньше уровня реализации прошлого года. Второй в рейтинге самых продаваемых авто стала Lada Vesta с показателем 4475 единиц. По сравнению с маем 2019 года спрос на Lada Vesta упал на 49%. Топ-3 замкнула KIA Rio — 3655 проданных автомобилей (–56%).

В десятку наиболее популярных моделей по итогам прошлого месяца также вошли Hyundai Creta (3243 машины, −44%), Volkswagen Polo (2158 автомобилей, −56%), Lada Largus (1981 единица, −38%), Hyundai Solaris (1924 машины, −64%), Lada 4×4 (1664 единицы, −30%), Renault Duster (1470 авто, −55%) и Renault Logan (1396 машин, −39%).

Всего за май 2020 года по всей стране было продано 63 033 автомобиля. За аналогичный период прошлого года в России купили на 51,8% больше легковушек — 130 846.