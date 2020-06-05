Губернатор Томской области обвинил врачей в распространении коронавируса в больницах

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин обрушился с критикой на врачей, которые, по его словам, стали причиной вспышки заболевания коронавирусной инфекцией в ряде больниц региона. Как заявил на собрании облдумы губернатор, среди врачей есть много героев, но есть и свои антигерои, которые допускают многочисленные нарушения требований безопасности.

— Меня так разозлили некоторые медицинские учреждения в Томске, которые могут себе позволить сообща чай попить, в результате лежат все вместе. Или сходить на шашлыки, день рождения. Врачи! — заявил на собрании облдумы губернатор.

Сергей Жвачкин также выразил сомнения в справедливости страховых выплат медикам по болезни в размере 68,8 тысячи рублей, которые, по его словам, заразились из-за собственной беспечности.

— Я приведу пример без фамилий. Вот девушка пошла покурить и заразилась коронавирусом. Врач. И чай попить ещё пошла. В этом же скафандре. Вот, с одной стороны, ей положены деньги за то, что она заразилась коронавирусом. Но она же нарушила мыслимые и немыслимые правила врача! И она заразила других. И из-за таких случаев мы вынуждены закрывать целые отделения. И вот что — выплачивать ей, например, деньги, положенные за заражение, или наказывать по статье за нарушения и за то, что она заразила других? — сказал Жвачкин.

Глава региона также добавил, что время пандемии стало самым тяжёлым за восемь лет его работы на посту губернатора. Жвачкин даже пообещал написать книгу о происходящих событиях, но заявил, что выйдет она не скоро, потому что будет содержать некую правду, которую "нельзя сегодня говорить".