Умер Михаил Кокшенов

Умер народный артист России Михаил Кокшенов. Печальную новость сообщила жена актёра Елена в "Фейсбуке", не уточнив причину его смерти.
— Час назад не стало Михаила, — написала она.
Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и снялся более чем в ста фильмах. Зрителям он полюбился по ролям в таких фильмах, как "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и др. Звезда советского кино страдал от проблем с сердцем. Он несколько лет назад перенёс инсульт.
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