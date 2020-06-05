Умер Михаил Кокшенов

Михаил Кокшенов родился в Москве в 1936 году. В 1963-м окончил Театральное училище имени Б.В. Щукина и снялся более чем в ста фильмах. Зрителям он полюбился по ролям в таких фильмах, как "Не может быть!", "Самая обаятельная и привлекательная", "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" и др. Звезда советского кино страдал от проблем с сердцем. Он несколько лет назад перенёс инсульт.