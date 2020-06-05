Экологическая катастрофа: вид с воздуха. Лайф снял с дрона последствия разлива топлива в Норильске

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Лайф снял с высоты птичьего полёта последствия разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате ЧП в грунт попало до шести тысяч тонн топлива, ещё 15 тысяч тонн оказалось в реках Амбарной, Далдыкан, их притоках и прилегающих озёрах.

На кадрах с коптера видно, как загрязнённые и чистые потоки стекаются в один бурный и тянутся дальше потемневшей нитью.