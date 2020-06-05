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Экологическая катастрофа: вид с воздуха. Лайф снял с дрона последствия разлива топлива в Норильске

Общая площадь загрязнения составляет 180 тысяч квадратных метров.

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Видео © LIFE

Лайф снял с высоты птичьего полёта последствия разлива нефтепродуктов после аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. В результате ЧП в грунт попало до шести тысяч тонн топлива, ещё 15 тысяч тонн оказалось в реках Амбарной, Далдыкан, их притоках и прилегающих озёрах.

На кадрах с коптера видно, как загрязнённые и чистые потоки стекаются в один бурный и тянутся дальше потемневшей нитью.

Напомним, после пожара на территории ТЭЦ-3 разлилось 20 тысяч тонн нефтепродуктов. Общая площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. На данный момент спасателям удалось собрать около 200 тонн горюче-смазочных материалов и локализовать место разлива.

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