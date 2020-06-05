Семья с коронавирусом отвела дочку в садик, и на карантине оказалось 900 человек

Сразу 900 жителям Магадана теперь придётся две недели не выходить из дома из-за одной семьи. Об этом сегодня в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Сергей Носов.

— Из-за какого-то безответственного товарища могут быть порушены планы людей, которые в принципе непричастны к этому, соблюдали режимы и все предписания. Это даже не безответственность, это наглость, — приводит его слова РИА "Новости".

Выяснилось, что житель Магадана привёл свою дочку в детсад и в тот же день его госпитализировали с пневмонией. Анализы показали у него наличие коронавируса, а супругу отправили на самоизоляцию. Однако на следующий день женщина как ни в чём не бывало вновь привела дочь в детсад. При этом на входе в анкете она указала, что в семье все здоровы.

— Насколько безответственным должен быть человек, который, приходя в детский сад, пишет, что у неё никто не болеет, зная, что супруг лежит с CoViD-19 в инфекционной больнице? Как в этих условиях обеспечить безопасность? Какой режим? Какое смягчение? Это не колымское отношение друг к другу, — подчеркнул губернатор.