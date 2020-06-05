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Семья с коронавирусом отвела дочку в садик, и на карантине оказалось 900 человек

Женщина умышленно скрыла диагноз мужа, хотя он уже был госпитализирован.

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Фото © ТАСС / Гердо Владимир

Сразу 900 жителям Магадана теперь придётся две недели не выходить из дома из-за одной семьи. Об этом сегодня в ходе заседания правительства региона сообщил губернатор Сергей Носов.

Из-за какого-то безответственного товарища могут быть порушены планы людей, которые в принципе непричастны к этому, соблюдали режимы и все предписания. Это даже не безответственность, это наглость, — приводит его слова РИА "Новости".

Выяснилось, что житель Магадана привёл свою дочку в детсад и в тот же день его госпитализировали с пневмонией. Анализы показали у него наличие коронавируса, а супругу отправили на самоизоляцию. Однако на следующий день женщина как ни в чём не бывало вновь привела дочь в детсад. При этом на входе в анкете она указала, что в семье все здоровы.

Насколько безответственным должен быть человек, который, приходя в детский сад, пишет, что у неё никто не болеет, зная, что супруг лежит с CoViD-19 в инфекционной больнице? Как в этих условиях обеспечить безопасность? Какой режим? Какое смягчение? Это не колымское отношение друг к другу, — подчеркнул губернатор.

На сегодняшний день в Магаданской области выявили всего 286 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом вылечилось из них уже более 200 человек. Всего же по России коронавирус выявили уже почти у 450 тысяч человек. При этом уровень смертности от CoVID-19 в РФ остаётся одним из самых низких в мире. Заболеваемость уже идёт на спад.

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